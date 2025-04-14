Помощь Украине при администрации президента США Дональда Трампа "практически прекратилась". Об этом сообщает телеканал CBS News.

Такая информация была озвучена журналистами в ходе интервью президента Украины Владимира Зеленского.

Сам украинский президент в этом интервью заявил, что без помощи США Украина понесет "большие потери", в том числе территориальные.

На вопрос "вы можете обойтись без Соединенных Штатов?" он ответил, что "не хотел бы это рассматривать".

"Думаю, без Соединенных Штатов мы понесем большие потери. Человеческие и территориальные. Так что я бы не хотел это рассматривать", - заявил Зеленский.

Ранее президент заявил, что Украина готова купить у США большой пакет оружия.

Напомним, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Европа не сможет заменить помощь США "ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе".

Война в Украине идет 1146-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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