Вашингтон присылают в помощь Киеву списанные истребители F-16, тоящие на авиабазе Девис-Монтен в качестве источника запчастей.

Об этом сообщает военный обозреватель War Zone, телеграм-каналы публикуют кадры загрузки корпуса одного из самолётов для транспортировки.

По словам представителя ВВС США, Министерство ВВС "поддержало сохранение подаренных Европой F-16 в Украине, предоставив Украине вышедшие из эксплуатации и полностью неработающие F-16 на запчасти".

"Эти F-16 были сняты с активного использования в США и не пригодны для полётов. Важно то, что у них отсутствуют критически важные компоненты, такие как двигатель или радар, и их невозможно восстановить для оперативного использования", – передаёт издание.

Напомним, в Forbes писали, что США прекращают поддержку истребителей F-16, что находятся на вооружении Украины.

Война в Украине продолжается 1163-й день. Последние новости с главными событиями 1 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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