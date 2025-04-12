Потерпевший катастрофу истребитель F-16 был сбит российской ракетой.

Об этом пишет британское информационное агентство ВВС News со ссылкой на военные источники в Украине.

"Всего россияне выпустили по самолёту три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета из состава наземного комплекса С-400, либо ракета класса "воздух-воздух" Р-37", – рассказал собеседник издания.

При этом источник ВВС исключает "дружественный огонь" со стороны своих. По его словам, в зоне, где пилот Павел Иванов выполнял задачи, не могло быть никакой работы украинских средств ПВО.

Ранее нардеп Марьяна Безуглая намекнула, что F-16 ВСУ был сбит украинской ПВО.

Война в Украине идет 1144-й день. Последние новости с главными событиями 12 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ захватила Александрополь западнее Горловки, сообщает Deep State. Неприятель также взял деревню Калиново. В украинском Генштабе сообщили, что россияне могут начать операцию по окружению Сум. На вчерашнем "Рамштайне" Украине объявили помощи на 21 млрд евро.

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