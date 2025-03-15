Две батареи систем ПВО Samp-T, которые Италия и Франция поставили украинцам, практически исчерпали запас ракет.

Об этом пишет издание Corriere della Sera.

"Уже несколько недель правительство Владимира Зеленского просит обе страны отправить больше ракет Aster-30 (которыми заряжаются Samp-T - Ред.). По крайней мере, пятьдесят понадобилось бы. Проблема в том, что итальянский резерв практически достиг уровня боевой готовности. Остальные ракеты используются для обеспечения защиты чувствительных целей на национальной территории", - сообщает газета.

Чтобы получить ракеты, министр обороны Украины Рустем Умеров в пятницу встретился в Риме со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто.

Ранее западные СМИ писали, что в Украине закончились запасы ракет дальнего радиуса действия ATACMS, которые предоставляли США.

Война в Украине идет 1116-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 15 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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