Запаса ракет ПВО Украине хватит на полгода, если не будет интенсивных обстрелов - командир подразделения
Украине хватит запаса ракет ПВО примерно на полгода, если не будет интенсивных обстрелов. Об этом заявил командир подразделения ПВО Одесской области Алексей Коваленко в интервью Le Monde.
По его словам, украинская ПВО на 50% зависит от военной помощи США. Еще 25-30% - это поставки Европы, а остальное (то есть около 20-25%) - это советские комплексы.
В частности, все системы Patriot, сбивающие баллистические ракеты, Украине передали Штаты.
Также американские разведданные использовались для выявления баллистических ракет и беспилотников.
Между тем, профильный портал "Милитарный" со ссылкой на нескольких пользователей коммерческого сервиса сообщает, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам.
Издание утверждает, что это является следствием решения президента США Дональда Трампа прекратить обмен разведданными с Украиной.
С помощью Maxar эксперты и журналисты отслеживали передвижения российских войск и результаты прилетов.
Несколько дней назад СМИ писали, что Соединенные Штаты отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для ракетных установок HIMARS.
Война в Украине идет 1108-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 марта 2025 года в обновляемом онлайне.