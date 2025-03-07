Украине хватит запаса ракет ПВО примерно на полгода, если не будет интенсивных обстрелов. Об этом заявил командир подразделения ПВО Одесской области Алексей Коваленко в интервью Le Monde.

По его словам, украинская ПВО на 50% зависит от военной помощи США. Еще 25-30% - это поставки Европы, а остальное (то есть около 20-25%) - это советские комплексы.

В частности, все системы Patriot, сбивающие баллистические ракеты, Украине передали Штаты.

Также американские разведданные использовались для выявления баллистических ракет и беспилотников.

Между тем, профильный портал "Милитарный" со ссылкой на нескольких пользователей коммерческого сервиса сообщает, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам.

Издание утверждает, что это является следствием решения президента США Дональда Трампа прекратить обмен разведданными с Украиной.

С помощью Maxar эксперты и журналисты отслеживали передвижения российских войск и результаты прилетов.

Несколько дней назад СМИ писали, что Соединенные Штаты отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для ракетных установок HIMARS.

Война в Украине идет 1108-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 марта 2025 года в обновляемом онлайне.