В Одесской области оказалась заблокирована работа подразделения ПВО из-за конфискации сотрудниками Государственного бюро расследований (ГБР) партии боеприпасов при перевозке в пункт выполнения боевых задач.

Об этом заявил подполковник ВМС Андрей Смирнов, которому ГБР предъявил претензии по поводу нарушения процедуры перевозки взрывчатки.

5 ноября ГБР на неопределенный срок конфисковало взрывчатое вещество для FPV-дронов, которые используют для уничтожения российских беспилотников-разведчиков, чем фактически подорвало боеспособность подразделения, считает военный.

Смирнов заявил, что перевозка боеприпасов к месту выполнения боевых задач была связана с ​​необходимостью обеспечить работу подразделения по защите воздушного пространства. Документы об обоснованности и правомерности боевой задачи были дважды рассмотрены в суде, однако представители ГБР продлили арест боеприпасов вопреки срочной необходимости разблокировать работу подразделения.

В ГБР же сообщили, что осуществляют досудебное расследование по факту присвоения военнослужащим боеприпасов. В ведомстве утверждают, что в ноябре при осмотре автомобиля на блокпосту у военнослужащего была обнаружена "активная броня с тротилом". По данным ГБР, взрывоопасные вещества перевозились "без соблюдения требований безопасности при транспортировке таких грузов и разрешительной документации".

Ранее мы сообщали, что ГБР расследует действия экс-командующего Объединенными силами генерала Юрия Содоля на Харьковском направлении, где войска РФ в мае прорвались через границу.

Также "Страна" рассказывала, что Бюро раскрыло схему оформления за взятки липового бронирования от мобилизации на энергетическом госпредприятии.