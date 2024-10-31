Европейская Комиссия призвала власти Украины в ближайший год реформировать Национальную полицию и Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк со ссылкой на отчет Комиссии в рамках пакета расширения Евросоюза 2024 года, который содержит оценки прогресса, достигнутого всеми странами-кандидатами и потенциальными кандидатами на вступление в ЕС. Отчет был представлен вчера, 30 октября.

В нем Комисси призвала ввести отбор при участии "независимых экспертов" (то есть рекомендованных западными партнерами) на руководящие должности в полиции и ГБР - как в центральном, так и в региональном офисах.

"Внедрить прозрачные и основанные на заслугах процедуры отбора и назначения на руководящие должности в центральных и региональных офисах Национальной полиции и Государственного бюро расследований (ГБР) с привлечением независимых экспертов. Эти процедуры должны сопровождаться строгими дисциплинарными и антикоррупционными правилами, адаптированными к местному контексту и направленными на устранение реальных коррупционных рисков", - говорится в документе.

Железняк допустил, что этот пункт в будущем станет условием для получения новой помощи.

Напомним, в отчете также говорилось, что Еврокомиссия готова начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в 2025 году.

Также в документе Комиссия раскритиковала единый телемарафон в Украине.