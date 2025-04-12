Сегодня во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов. Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня пилоты F-16 ежедневно выполняют боевые задания на разных направлениях в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам. Украинские пилоты работают на максимум человеческих и технических возможностей каждый раз рискуя своей жизнью во время выполнения боевых задач. Павел был одним из них!", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах не уточнили, где именно произошла трагедия и при каких условиях. Отмечается, что все обстоятельства устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала работу.

На гибель пилота отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Мои соболезнования семье, всем собратьям Павла.

Были необходимы доклады военных по этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства. Украинские F-16, миражи, МиГи, вся наша боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая наше государство и поддерживая наземные операции. Воздушные силы вовлечены и в защиту Украины от российских ракет и дронов", - написал он.

Война в Украине идет 1144-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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