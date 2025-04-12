Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая намекает, что потерпевший катастрофу F-16 был сбит украинской ПВО.

Соответствующая публикация появилась на странице нардепа в Фейсбуке.

"Система "свой – чужой" до сих пор не отрегулирована", – пишет Безуглая и напоминает, что до сих пор не обнародованы результаты расследования по катастрофе еще одного такого истребителя в августе 2024 года.

Безуглая и западные СМИ тогда сообщали, что причиной гибели того F-16 был дружественный огонь из ЗРК Patriot.

Напомним, сегодня в Воздушных силах ВСУ заявили, что во время боевого задания на истребителе F-16 погиб украинский 26-летний пилот. Отмечается, что все обстоятельства устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала работу.

Ранее Безуглая заявила, что около половины украинских самолётов и вертолетов сбивают ВСУ своими системами ПВО.

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