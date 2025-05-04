Ночью россияне ударили беспилотниками по Киеву. Пострадали 11 человек, среди них двое детей
Сегодня ночью российские БПЛА атаковали Киев. Пострадали 11 человек, среди них двое детей. Об этом сообщает Национальная полиция.
В столице зафиксированы повреждения в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском.
В Оболонском районе повреждены 9 жилых домов, возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки. Частично разрушено перекрытие кровли. Загорелись 7 автомобилей.
В Святошинском и Шевченковском районах повреждены жилые дома.
Моменты ночных ударов "Шахедами" по Киеву.
Напомним, 24 апреля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и области. Погибли 13 человек.
Война в Украине идет 1166-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 4 мая 2025 года в обновляемом онлайне.
Накануне Deep State сообщил, что войска РФ увеличили интенсивность атак в направлении Константиновки Донецкой области. Также паблик пишет, что россияне продвинулись к югу от поселка, в районе Александрополя и к северу от Андреевки, в районе Котляровки и Преображенки. За сутки ВСУ уничтожили два российских самолета в Крыму.
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