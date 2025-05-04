Сегодня ночью российские БПЛА атаковали Киев. Пострадали 11 человек, среди них двое детей. Об этом сообщает Национальная полиция.

В столице зафиксированы повреждения в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском.

В Оболонском районе повреждены 9 жилых домов, возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки. Частично разрушено перекрытие кровли. Загорелись 7 автомобилей.

В Святошинском и Шевченковском районах повреждены жилые дома.

Моменты ночных ударов "Шахедами" по Киеву.

Напомним, 24 апреля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и области. Погибли 13 человек.

Война в Украине идет 1166-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 4 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщил, что войска РФ увеличили интенсивность атак в направлении Константиновки Донецкой области. Также паблик пишет, что россияне продвинулись к югу от поселка, в районе Александрополя и к северу от Андреевки, в районе Котляровки и Преображенки. За сутки ВСУ уничтожили два российских самолета в Крыму.

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