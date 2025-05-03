Армия РФ продвинулась к югу от Константиновки и в сторону Днепропетровской области. Карта
Российские войска продвинулись к югу от Константиновки, в районе Александрополя.
Об этом сообщает телеграм-канал военного обозревателя Deep State, публикуя карты боевых действий.
Неприятель также продвинулся к северу от Андреевки, в района Котляровки и Преображенки (Новопавловское направление, в сторону границы Днепропетровской области).
Кроме того, противник вернул себе контроль над частью села Шевченко к югу от Покровска, где недавно контратаковали украинские войска.
Напомним, в связи с приближением линии фронта, в ряде населённых пунктов Донецкой области продлили комендантский час.
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