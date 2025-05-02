В городах Донецкой области, которые находятся на расстоянии более 10 км от линии фронта, установлен комендантский час с 21:00 до 05:00.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин на своей странице в Фейсбуке.

Также он привёл список прифронтовых населённых пунктов, в которых комендантский час действует с 15 часов дня до 11 часов следующего утра. Среди них – города Константиновка, Покровск и Мирноград.

Ранее комендантский час в Покровске увеличили до 20 часов в сутки.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Донецкой области армия РФ продвинулась в Берёзовке около трассы из Покровска в Константиновку, сообщает Deep State. Неприятель продолжает наступательные манёвры и на лиманском направлении, пройдя на запад около сёл Нового и Новомихайловки. Украина в США подписала первый документ по ресурсной сделке.

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