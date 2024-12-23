В Украине могут усилить ответственность за нарушение комендантского часа.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничука в своем Telegram.

По его словам, Кабмин внес в Раду законопроект № 12354, которым предлагается ужесточить ответственность за нарушение требований военного положения. Мельничук уточнил, что документ предусматривает дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) новой статьей 210-2. Таким образом, за нарушение требований военного положения могут ввести административную ответственность.

Речь об административной ответственности за:

нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений;

нарушение гражданами комендантского часа.

Также в КУоАП хотят внести изменения, которые предоставят право полицейским производить административное задержание в отношении нарушителей. Согласно тексту законопроекта, за нарушение правил эвакуации предлагается ввести штраф в размере от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (510-850 гривен). За такие же действия, которые были совершены повторно на протяжении года после нарушения, может грозить штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-3400 гривен).

За нарушение комендантского часа законопроектом предусматривается штраф от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов (850-1700 гривен). За повторное нарушение на протяжении года - от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов (1700-3400 гривен).

Ранее власти Киева хотели ввести санкции против ресторанов, которые работают во время комендантского часа.

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