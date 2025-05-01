Армия РФ осуществила пятикилометровый прорыв на Константиновском направлении и зашла в южную часть посёлка Новоеленовки, где провела зачистку домов и начала закрепляться.

Об этом сообщил украинский военный с позывным Мучной.

По его словам, ВСУ "покинули позиции, потому что очень плотно начали работать дроны на оптике, сбросы + арта".

"При этом русаки уничтожили одну нашу САУшку, броню и укрытие, быстро залетели на мотоциклах в село, наша пехота не выдержала натиска и начала бежать", – рассказывает военный.

Военные паблики РФ также пишут, что их войска прорвались на 5 км за линию фронта и вошли в Новоеленовку, используя зеленые насаждения вдоль долины реки Бычок.

При этом карта украинского военного обозревателя DeepState пока прорыва россиян не фиксирует. По их карте Новоеленовка остаётся под контролем ВСУ.

Ранее "Страна" поясняла как тепло и листва поменяют ситуацию на фронте.

Война в Украине продолжается 1163-й день. Последние новости с главными событиями 1 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State сообщил, что россияне захватили село Сухая Балка к югу от Константиновки, а также продвинулись в Торецке и Дачном Донецкой области. Зафиксировано продвижение противника и в районе Константинополя. В Сумской области армия РФ расширила серую зону в районе деревень Весёловки и Журавки, бои дошли до села Беловоды.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.