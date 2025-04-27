С приходом тепла войска РФ усиливают наступательные действия по линии фронта. Причина в том, что раскрывающая листья растительность затрудняет использование дронов, являющихся основным ударным оружием ВСУ.

Об этом пишут украинские военные и российские телеграм-каналы.

"Поскольку тепло, и появляется зелёнка, противник, используя этот фактор, начал наступать по всей линии покровской агломерации", – пишет боец ВСУ с позывным Мучной.

По его словам, обострение происходит, в частности, в районе посёлка Зверевого под Покровском и в направлении деревень Чунишино и Новоукраинки.

Также Мучной анонсирует возможные проблемы в районе Котляровки близ границ Днепропетровской области. По его мнению, россияне ждали тепла и роста листвы, чтобы усилить давление на фронте.

"За селом сплошные поля и посадки, которые скоро покроются зеленью, и придётся их выжигать, потому что наши дроны не смогут эффективно работать", – сообщает военный.

О том, что "зеленка" может поменять ситуацию на фронте, пишут и паблики РФ.

Описывая бои за деревню Ступочки к югу от Часова Яра (утверждается, что российские войска заняли восточную её часть), Z-каналы указывают, что оттуда открывается удобный путь на Предтечино – поскольку порос зеленью ведущий туда овраг, по которому теперь можно перемещаться, меньше опасаясь дронов.

При этом россияне пишут, что украинские войска понимают угрозу и уже проводят дистанционное минирование зарастающих лесополос. Это делается, в частности, с помощью дронов "Баба Яга".

Напомним, на Банковой считают, что российское наступление усилится в апреле-мае.

Как стало известно, в Кремле хотят увеличить ударную группировку в Украине на 150 тысяч военных.