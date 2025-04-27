Сегодня ночью "Шахеды" атаковали Днепропетровскую область. В Павлограде погиб мужчина, пострадала 14-летняя девушка.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Из-за одной из атак в Павлограде погиб мужчина. Также пострадала 14-летняя девушка. Она под наблюдением врачей", - написал он.

В городе повреждены два многоквартирных дома. Возгорание произошло в одном из зданий.

В Вербковской громаде Павлоградского района БПЛА попал по сельхозпредприятию. Погибли 500 голов домашних животных.

В Синельниковском районе повреждены два предприятия, жилой дом и гараж.

В Днепре разбиты окна четырех многоэтажек и нескольких магазинов.

Утром обстреляли из РСЗО "Град" Никополь. Повреждены 8 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газопровод.

Война в Украине идет 1159-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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