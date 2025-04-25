Во время удара по Павлограду Днепропетровской области уничтожена база медицинского батальона "Госпитальеры" Украинской добровольческой армии.

Об этом сообщила в Фейсбуке основатель подразделения Яна Зинкевич.

"Уничтожена полностью наша база батальона со всем имуществом и техникой, которые были в ней", - написала она.

Медицинский батальон "Госпитальеры" был создан в 2014 году. В него вошли медики-волонтеры, чьими задачами стали эвакуация раненых, медицинская помощь в полевых условиях, обучение солдат, медиков и гражданских лиц основам военно-тактической медицины. Также медбат занимается реабилитацией ветеранов.

Как мы писали, в результате удара РФ по Павлограду три человека погибли, в том числе ребенок.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Трамп заявил, что с Россией у США уже "есть сделка", а с Зеленским договориться "сложнее". Украинский президент в ответ на критику со стороны США заявил, что в Лондоне Украина представила правки к мирному плану Трампа и сейчас они переданы президенту США. Подробности этих правок он не уточнил. Киев не смог договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга и может в мае объявить дефолт.

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