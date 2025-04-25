Сегодня ночью россияне массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. В результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий. В Павлограде горела многоэтажка.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

11 БПЛА уничтожили силами ПВО.

Три человека погибли в результате удара РФ по Павлограду, среди них – ребенок. Шесть пострадавших госпитализированы. Одна пациентка тяжелая, остальные – в состоянии средней тяжести.

Еще двум людям медпомощь оказали на месте. Среди них – 15-летняя девушка.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Также этой ночью "Шахеды" ударили по территории предприятий и частных жилых домов в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Напомним, вчера Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. В Киеве 12 человек погибли, 87 пострадали.

Война в Украине идет 1157-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.