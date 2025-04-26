Украинский военный обозреватель Deep State подтверждает продвижение войск РФ в Курском приграничье, о чём сегодня заявляли российские власти.

Карта боевых действий была опубликована в телеграм-канале обозревателя.

При этом, по его данным, в Курской области ещё остаются участки, контролируемые армией Украины – в районе посёлка Олешни, а также западнее и восточнее села Горналя.

Согласно карте Deep State, серая зона на российской территории сократилась на десять квадратных километров (до 21,09 км), а зона огневого контроля ВСУ – почти вдвое (до 17,6 км).

Напомним, в Москве сегодня заявили, что полностью вытеснили ВСУ из Курской области, взяв Горналь. О взятии Олешни россияне сообщали ещё раньше.

Ранее Генштаб ВСУ опроверг заявления Кремля об "освобождении" Курской области.

Война в Украине продолжается 1158-й день. Последние новости с главными событиями 26 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Западные СМИ публикуют подробности мирного плана президента США Дональда Трампа и поправок к нему, предложенных Украиной и странами Европы. Российские войска продолжают продвигаться к югу от Константиновки Донецкой области. Украинские военные пишут об активном наступлении противника в направлении границ Днепропетровщины.

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