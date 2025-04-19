В минобороны РФ заявили взятии Олешни в Курской области
Минобороны РФ заявляет о взятии Олешни в Курской области.
Это село у границы Украины, примыкающее с востока к трассе из Суджи на Сумы.
Украина этого не подтверждала. По данным паблика Deep State, Олешня находится под контролем ВСУ.
Ранее сообщалось о боях за соседнее курское село Горналь. Если потеря Олешни подтвердится, то Горналь останется последним удерживаемым ВСУ селом на Курщине.
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