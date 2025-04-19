Минобороны РФ заявляет о взятии Олешни в Курской области.

Это село у границы Украины, примыкающее с востока к трассе из Суджи на Сумы.

Украина этого не подтверждала. По данным паблика Deep State, Олешня находится под контролем ВСУ.

Ранее сообщалось о боях за соседнее курское село Горналь. Если потеря Олешни подтвердится, то Горналь останется последним удерживаемым ВСУ селом на Курщине.

Война в Украине идет 1151-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: обстрелы Харькова и Днепра, "день переговоров" в Париже, возможные варианты условия мира и "земельный вопрос".

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