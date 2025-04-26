Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о "полном освобождении Курской области" от украинских войск.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, глава Генштаба заявил, что сегодня был возвращен контроль РФ на селом Горналь - последним населенным пунктом Курской области, в котором еще находились ВСУ.

При этом сам Путин отметил, что "освобождение Курской области открывает путь к полному разгрому киевского режима".

Со слов Герасимова, теперь российские войска создают "зону безопасности" в Сумской области.

Также в докладе Путину он впервые официально признал участие войск КНДР на стороне России в боях за Курскую область.

"Бойцы КНДР показали высокий профессионализм при освобождении Курской области от ВСУ", - заявил Герасимов.

Отметим, что Украина полного вытеснения ВСУ из Курской области пока не подтверждала.

Ранее западные СМИ писали, что полное вытеснение украинских войск из Курской области является одним из условий согласия Путина на прекращение огня по линии фронта.

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