Из Курской области "по-нормальному" вывели только две бригады из десяти. Об этом заявил военный ВСУ Антон Черный.

По его словам, вместе с Нацгвардией, спецназом и ТРО на Курщину было введено до десяти бригад.

"По-нормальному были выведены только две - не могу сказать, какие. Остальные - на велосипедах, пешком по 16 километров, пленных куча… Мы, наверное, и сказать не можем, сколько у нас без вести пропавших", - сказал Черный.

Он также считает, что россиян по-крупному не удалось оттянуть из Донбасса для операции в Курской области, так как россияне активно использовали для штурмовых действий на Курщине корейцев.

Ранее западные СМИ писали, что Россия близка к восстановлению полного контроля над западной частью Курской области.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ "сохраняют активность на территории России", чтобы не дать неприятелю проникнуть в Сумскую и Харьковскую области нашей страны.

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