Москва будет готова остановить войска в Украине там, "где их застанет новость" о полном вытеснении ВСУ из Курской области.

Об этом пишет главный редактор российской "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

При этом, по его словам, остановка боевых действий в Украине по линии фронта не будет противоречить российской Конституции.

Ремчуков отмечает, что в российской Конституции границы аннексированных "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Луганской областей не определены. Этот вопрос "был разрешен в специально принятых федеральных конституционных законах".

Тексты законов о принятии "новых субъектов" в РФ, по мнению Ремчукова, "однозначно указывают на то, что границы новых субъектов определяются по фактическим границам, перешедшим под контроль РФ, а не по границам административно-территориального деления, установленным по законодательству Украины", пишет он.

"У нас есть политики, которых принято называть "ястребами", считающие, что территории новых субъектов надо понимать в их административных границах аж 1991 года", - говорит Ремчуков и добавляет, что это "не очевидно".

Более существенной Ремчуков называет информацию, озвученную на встрече Владимира Путина и Валерия Герасимова в субботу, о том, что "освобождено 99,5% территории Курской области".

"Для Путина, очевидно, неприемлем торг по территории Курской области. Она на момент соглашения должна быть полностью очищена", - пишет Ремчуков.

Как только ВСУ будут полностью вытеснены из Курской области, российским войскам в Украине "можно и останавливаться там, где их застанет эта новость", пишет Ремчуков.

По его мнению, Трамп, благодаря Уиткоффу, понимает позицию Москвы по неприемлемости для Кремля торга по Курской области. Президент США, полагает главред "Независимой газеты", "надеется, что все это произойдет до 30 апреля, и он сможет гордо заявить, что уложился с миссией мира в первые 100 дней своего президентства".

Ранее сообщалось, что армия России близка к возвращению полного контроля над Курской областью.

На днях Минобороны РФ заявило о взятии Олешни в Курской области. Украина этого не подтверждала. По данным паблика Deep State, Олешня находится под контролем ВСУ. Если потеря Олешни подтвердится, то Горналь, где сообщалось о боях, останется последним удерживаемым ВСУ селом на Курщине.