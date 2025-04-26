В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергают заявления о том, что россияне полностью взяли под контроль всю Курскую область.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Заявления РФ не отвечают действительности, а украинские войска продолжают обороняться.

"Операция Сил обороны Украины в определенных районах Курской области продолжается. Активные действия наших войск в определенных районах Белгородской области РФ также продолжаются", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что с начала суток в операционной зоне группировки войск "Курск" отражены пять штурмовых действий противника, а в настоящее время еще одно такое боевое столкновение продолжается.

"Угроза оцепления наших подразделений отсутствует. Заявления вражеского руководства о "разгроме" украинской группировки войск не что иное, как пропагандистская уловка и желание выдать желаемое за действительное", - пишет ведомство.

Напомним, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о "полном освобождении" Курской области от украинских войск.

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