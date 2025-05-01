Российские войска в апреле захватили 175 квадратных километров украинской территории. Это больше, чем в марте - 133 кв. км.

Такие данные приводит украинский военный паблик Deep State.

При этом отметим, что подсчет не учитывает территориальных продвижений РФ в Курской области, где Украина, судя по карте DS, за апрель утратила более 50 квадратных километров.

То есть в целом армия РФ продвинулась за месяц на 225 кв. км, что почти вдвое превышает показатель апреля 2024 года (когда еще не было боев на территории Курщины).

Если не считать Курскую область, то 85% остальных продвижений РФ сосредоточены в Донецкой области. Больше всего россияне продвинулась на участке фронта между Торецком и Покровском (в районе Сухой Балки и Калинового), а также около Константинополя и Разлива к западу от Курахово.

Напомним, за март российские войска захватили 133 квадратных километра украинской территории, что на 59 квадратных километров меньше, чем было в феврале.

При этом в феврале войска РФ захватили 192 квадратных километра территории. Для сравнения, в январе это было 325 кв. км.