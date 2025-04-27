Войска РФ захватили небольшое село Надеждовка, расположенное у границы Днепропетровской области.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State, публикуя карту боевых действий.

Служащий ВСУ с позывным Алекс сообщает, что также противник практически захватил расположенную неподалёку деревню Успеновку.

"Положение на участке несколько ухудшилось в последние две недели, когда противник активизировался в сторону Днепропетровщины", – передаёт офицер.

Ранее Deep State сообщал, что армия РФ продвинулась в направлении Днепропетровской области под Покровском.

О том, как тепло и листва поменяют ситуацию на фронте, мы рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине продолжается 1159-й день. Последние новостями с главными событиями 27 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщил о продвижении войск РФ в Курском приграничье. В Кремле заявили, что Путин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий. Зеленский провёл встречу с Трампом в Ватикане. Президент назвал встречу "хорошей и символической, имеющей потенциал стать исторической". По его словам, "обсуждали чувствительные вопросы", поэтому он не будет сообщать "много подробностей".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.