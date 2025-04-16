Украинская актриса Ольга Сумская попала под обстрел.

Соответствующее видео из Каменского Днепропетровской области вечером 15 апреля актриса опубликовала в своем Инстаграме.

В ролике на фоне слышны звуки взрывов и беспилотника.

"Вечер в Каменском... Между взрывами успели на поезд, слава богу!" - написала Ольга Сумская.

Ранее мы рассказывали, как волонтер в Сумской области попала под российский обстрел в прямом эфире.

Война в Украине идет 1148-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного паблика Deep State, армия РФ снова продвинулась возле Гуево в Курской области. Также, судя по карте Deep State, бои идут в селе Горналь - одном из последних, которое контролируют ВСУ в российском регионе. В Донецкой области россияне продвинулись у Раздольного - к югу от трассы из Курахово в Запорожье.

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