За минувшие сутки войска РФ захватили посёлок Екатериновка на Лиманском направлении. И там же продвинулись в районе села Новое.

Об этом пишет телеграм-канал военного обозревателя Deep State, публикуя карты боевых действий.

На Покровском направлении противник продвинулся в деревне Преображенка. Под Торецком – в Сухой Балке.

Напомним, президент Владимир Зеленский обвинил РФ в нарушении пасхального перемирия, десятке атак и засаде на украинских военных под Торецком.

Война в Украине идет 1152-й день. Последние новости с главными событиями 20 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне глава РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Киев поддержит режим тишины, при условии, что россияне будет его соблюдать. В СМИ появилась информация, что ВСУ получили приказ прекратить огонь и документировать нарушения перемирия неприятелем.

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