Американский телеканал Fox News во время трансляции пасхального богослужения из разных городов мира допустил ошибку, обозначив эфир из Украины, как "Киев, Россия".

В ходе эфира транслировались изображения различных храмов и молитвы священников в прямом эфире.

Телеканал более 20 минут транслировал службу из Михайловского Златоверхого собора в столице Украины с подписью "Kyiv, Russia". Позже ошибку все же исправили.

Также пользователи обращают внимание, что канал примерно полчаса показывал пасхальное богослужение из храма Христа Спасителя в Москве.

Украина требует извинений от американского телеканала Fox News за то, что тот в эфире обозначил Киев российским. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий

"Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, то следует извиниться и расследовать, кто эту ошибку совершил", - написал Тихий.

Напомним, вчера Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Украина поддержит пасхальное перемирие, при условии, что Россия его будет соблюдать. СМИ написали, что украинские войска получили приказ прекратить огонь и документировать нарушения перемирия россиянами.