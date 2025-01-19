Мэру Одессы Геннадию Труханову на юбилей подарили торт, декорированный книгами известных одесситов, писавших на русском языке - Бабеля, Жванецкого, Багрицкго и других.

Также на торте виден логотип ЮНЕСКО. Центр Одессы находится под охраной этой организации, так как включен в список объектов всемирного наследия.

Именно на этом основании Труханов выступает против сноса памятника Александра Пушкина (снести его требует областная военная администрация).

17 января одесский градоначальник отпраздновал свое 60-летие. За подарок в виде огромного торта праворадикалы начали осуждать его в соцсетях.

Активист Демьян Ганул написал, что на торте нет украинской символики, но есть "российские книги". Он добавил, что посредством торта "пророссийские черти открыто заигрывают с русскими оккупантами" и "тянут нас в единое с ними пространство".

В комментариях у Ганула также поднялась волна ненависти в адрес Труханова, вплоть до призывов его убийства.

Ранее Труханов уже высказывался против сноса памятников Пушкину и Новороссийскому и Бессарабскому генерал-губернатору Михаилу Воронцову.