Украинские военные вчера вечером начали сообщать об ухудшении ситуации под Покровском Донецкой области.

Боец "Айдара" Станислав Бунятов заявил, что "на Покровском направлении откровенно тяжело", россияне усиливаются резервами.

"Если мы будем дальше собирать дроны на коленках и полагаться исключительно на профессионализм людей, то рано или поздно зайдем в тупик", - пишет он.

Боец ВСУ с позывным "Мучной" полагает, что "враг наращивает темп наступления и всерьёз готовится дойти до города". Он также сообщал об усиленных атаках в районе Зверево, но не подтверждал российского продвижения там.

Российские военные паблики заявляют о начале штурма Покровска. Они утверждают, что РФ захватила село Зверево и этой ночью атаковала южную окраину райцентра - микрорайоны Парковый и Лазурный. Утверждается, что там удалось закрепиться.

Украина этого не подтверждала - как и потери Зверево, по карте Deep State оно расположено под контролем ВСУ.

Генштаб в утренней сводке сообщил о российских атаках в районе Зверево.

Также Deep State сообщает, что армия РФ продолжает продвижение около трассы Покровск - Константиновка и пытается окружить подразделения ВСУ около развязки.

РФ захватила Тарасовку, пытается заходить в Новооленовку севернее и уже заходила в Новую Полтавку по ту сторону трассы. Не исключено, что отдельным солдатам там удалось закрепиться, хотя многие сдались в плен.

Идут атаки на Малиновку, где боевые действия продолжаются, РФ пытается закрепиться и оцепить подразделения ВСУ у развязки.

Также россияне продвинулась около Сухой Балки, что восточнее.

Напомним, по данным Deep State, российские войска в апреле захватили 175 квадратных километров украинской территории. Это больше, чем в марте - 133 кв. км.

Война в Украине идет 1164-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 2 мая 2025 года в обновляемом онлайне.