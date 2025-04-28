Армия РФ продвинулась в районе Демидовки Белгородской области, которая находится около границы с Украиной.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

При этом российские паблики утверждают, что армия РФ уже полностью заняла Демидовку, а также Поповку - ещё одно село в Белгородской области, куда ранее зашли ВСУ.

Украина этого не подтверждала. На карте Deep State Поповка находится в серой зоне, Демидовка - частично в серой зоне, частично под контролем россиян.

При этом Deep State пишет о проблемах ВСУ в Белгородской области.

"К сожалению, вклинение (вглубь территории РФ - Ред.) не получилось большим, а Силы Обороны зажаты на малом плацдарме, по которому летит все. Крынки тоже первое время выглядели успешной операцией, но тогда не смогли остановиться вовремя. Здесь также следует подумать над поиском нужных решений. Одна из задач данных маневров, было оттягивание сил врага с Курщины, но у РФ есть ресурсы в группе войск "Белгород", которые они отправили на сдерживание "прорыва", поэтому возникают определенные вопросы по этому поводу, а еще и следует помнить, что наш ресурс, в частности в людях, не бесконечен", - пишет паблик.

Ранее военные эксперты также заявляли об ухудшении ситуации для ВСУ на участке под Покровском.

Война в Украине идет 1160-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 28 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил, что войска РФ захватили небольшое село Надеждовка, расположенное у границы Днепропетровской области. Бойцы ВСУ и российские паблики заявили, что россияне усиливают наступательные действия по линии фронта. Причина в том, что тепло и рост листвы затрудняет использование беспилотников, являющихся основным ударным оружием украинской армии.

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