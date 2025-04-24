Некоторые командиры ВСУ выбивают деньги из бойцов, на которые открывают АЗС, где продают украденное на войне топливо.

Об этом заявила народный депутат от партии "За будущее" Анна Скороход.

По ее словам, вымогательство денег с военных является распространенным явлением на фронте.

"Совсем глупые - на карточку собирали деньги: жён, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали, и на его карточку собирали деньги. Поумнее - наличными собирают. Кто-то дома себе строит, покупает на родственников и так далее. Я думаю, что нам будет очень интересно потом проверить, откуда появлялись у военных и их родственников дома, квартиры, машины. АЗС, кстати, - это популярная тема, потому что пока машина везёт топливо на фронт, она может где-то его частично слить по дороге", - рассказала нардеп.

Ранее Скороход уже рассказывала о поборах в ВСУ со стороны командиров. По ее словам, это явление процветает во многих бригадах.

Война в Украине идет 1156-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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