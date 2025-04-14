Инструктор Яворовского военного полигона во Львовской области задержан по подозрению в подготовке убийства командиров ВСУ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По версии следствия, он был завербован РФ и готовил теракты в учебном центре против украинских военных во время обучения. Для этого россияне предложили ему заложить взрывчатку или навести российский ракетный удар.

"Так, по одному из "сценариев" предатель должен был изготовить самодельное взрывное устройство, а затем скрыто заложить его в штабе или учебном корпусе. Также агент разрабатывал вариант использования "втемную" своего коллеги, который должен был занести замаскированную взрывчатку на тренировочную локацию командиров.

Еще один способ убийства, который рассматривал "крот", был ракетный удар рашистов по координатам актуального сосредоточения украинских защитников на полигоне", - говорится в сообщении.

В ходе расследования установлены контакты предателя с куратором по ФСБ. По его указанию агент собирал информацию о количестве и специфике подразделений, которые тренируются на Яворовском полигоне.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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