Жительница Харькова подозревается в совершении взрыва возле дома ветерана ВСУ, в результате чего он получил ранения.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По данным следствия, 38-летняя женщина заложила взрывчатку в автомобильную покрышку рядом с домом 52-летнего мужчины, а рядом спрятала телефон.

На следующий день устройство было дистанционно взорвано, мужчина получил ранение.

Сообщается, что женщину завербовали российские спецслужбы.

"Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон, где велась переписка с куратором. Также обнаружена одежда, которая использовалась при совершении преступления, и вещество для изготовления взрывчатки", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что за начавшийся 2025 год произошло уже девять подрывов на территории или в помещениях ТЦК и СП.

В частности, вчера в Каменце-Подольском произошел взрыв вблизи местного ТЦК и СП. По данным местных телеграм-каналов, из-за взрыва один человек погиб и четыре были ранены.