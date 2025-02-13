Шевченковский районный суд Киева отправил руководителя Штаба Антитеррористического центра СБУ Дмитрия Козюру под стражу без права на залог. Его подозревают в работе на РФ.

Об этом сообщает "Суспильне".

Суд назначил Козюре меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 апреля без залога.

Адвокат запросил домашний арест. Он сообщил, что Козюра сотрудничает со следствием и дал против себя разоблачительные показания.

Напомним, Козюру, который с 2016 года возглавлял антитеррористическое управление, задержал лично глава СБУ Василий Малюк.

Он рассказал, что СБУ задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности сотрудника. Малюк входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой мужчины, и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации глава СБУ напрямую докладывал президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, летом СБУ задержала двух чиновниц горсоветов по подозрению в работе на РФ. Одна из женщин работала в горсовете Днепра, вторая была руководителем отдела в горсовете города Южный Одесской области.