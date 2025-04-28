Обстановка на участке под Покровском ухудшается, а интенсивность российских атак возрастает.

Об этом пишут украинские военные телеграм-каналы.

Так, паблик Deep State сообщает, что сейчас ВСУ в целом удерживают фронт, но ситуация может осложниться в случае переброски дополнительных российских сил с Курского направления. Уже сейчас наблюдаются признаки усиления активности россиян на стыке Покровского и Торецкого участков, где им удалось "провалить" оборону ВСУ.

Военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что ситуация "понемногу ухудшается".

"Противник усиливает давление на промзону Песчаного и село Шевченко. В междуречье Солёной и Волчьей обстановка также несколько дестабилизировалась. Потеряны Надеждовка и фактически Успеновка.

На стыке Покровского и Торецкого направлений противник, к сожалению, уверенно продвигается к линии Русин Яр - Александро-Калиново. Это уже подступы к Константиновке.

Всё это связано, конечно, с тем, что враг перебросил резервы на весь этот участок фронта", - сообщает Мирошников.

По данным Deep State, к востоку от Покровка наибольшая активность боев наблюдается в районах Елизаветовки, Тарасовки и Старой Николаевки. Особенно в районе Тарасовки, где россияне практически полностью захватили Водяное Второе и Зеленое Поле.

Ближе к Покровску в районе Лысовки российские подразделения оказывают значительное давление на позиции ВСУ. Также они осуществляют периодические попытки штурмов на направлении Даченское - Зеленое - Возрождение.

Тяжелая обстановка сохраняется на участке Шевченко - Песчаное, где российские силы стремятся вернуть контроль над территориями, с которых ранее отступили. Село Шевченко используется в качестве опорного пункта для накопления резервов, а Песчаное имеет стратегическое значение для логистики.

Напомним, накануне о том, что РФ захватила Надеждовку вблизи границы Днепропетровской области, сообщил военный паблик Deep State.

Между тем Зеленский заявил, что украинские войска остаются в Курской области.