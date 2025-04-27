Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска остаются в Курской области. Такой доклад ему сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

По его словам, бои по многим направлениям продолжаются и ситуация остается сложной.

"Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Наши военные продолжают активные защитные действия на территории обозначенных районов Курской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.

Зеленский также поблагодарил каждую бригаду и всех воинов, которые защищают украинские позиции и демонстрируют "столь необходимую Украине устойчивость".

В то же время украинский военный паблик Deep State пишет, что россияне практически полностью заняли село Горналь и продвинулись в районе Олешни (по стрелкам на карте).

При этом накануне в российском Генеральном штабе ВС РФ заявили о полном вытеснении ВСУ из Курской области.

Однако в Генштабе Вооруженных сил Украины сразу же опровергли заявления о том, что россияне полностью взяли под контроль всю Курскую область.