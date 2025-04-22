Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей для бывшего командующего оперативно-тактической группировкой (ОТГ) "Харьков" Юрия Галушкина еще на 60 дней - до 20 июня.

Об этом сообщает "Суспильне".

Как заявил прокурор, Галушкин находится в больнице после операции, привезти его не могут, а включиться онлайн он не хочет. Адвокат возразил заявлению стороны обвинения и пояснил, что у генерала нет средств для связи. По решению судьи, секретарь суда отправился в больницу, чтобы подключить генерала к заседанию в онлайн-режиме.

Адвокат рассказал, что по решению судьи Галушкина 21 апреля подключили через видеосвязь к судебному заседанию, но он "едва разговаривал и не понимал, что происходит".

"Потом Галушкин потерял сознание, но судья не останавливала заседание. Продолжалось оно почти до 2-х ночи. Судья объявила перерыв до утра и постановила доставить Галушкина в зал суда. По состоянию на утро, 22 апреля, его не доставили. Заседание провели в закрытом формате, но снова объявили перерыв до 11:30, чтобы за это время выяснить состояние Галушкина и понять, может ли он участвовать в заседании", - пояснил адвокат.

Напомним, 20 января ГБР кроме Галушкина задержало еще одного генерала и полковника ВСУ по делу о вторжении РФ в Волчанск.

По версии следствия, халатность командиров привела к захвату территорий на севере Харьковской области, потере солдат и вооружений. В частности, бывший командир группировки "Харьков" и 125-й бригады ТрО знал о скором вторжении РФ, но не предупредил бойцов, не обустроил позиции, давал "завышенные" задачи и не совершил своевременно маневр.

Двумя днями позже Галушкина взяли под стражу на 60 дней с залогом в 5 миллионов гривен. В тот же день залог был уплачен, однако выпущенного генерала задержали снова.

В ГБР заявили, что в рамках расследования уголовного производства о халатности командиров во время обороны части территории Липецкой сельской территориальной общины Харьковского района были выявлены новые факты. В частности, как заявляет следствие, было установлено, что Галушкин неверно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности и своими действиями способствовал самовольному уходу с поля боя бойцов 125-й бригады теробороны.