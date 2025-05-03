В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации из-за ночной атаки украинских беспилотников. Об этом заявляют местные власти.

Сообщается, что в результате атаки пострадали пять человек, в том числе двое детей. При этом повреждения получили три многоквартирных дома.

По заявлениям губернатора Краснодарского края, обломки БпЛА повредили три резервуара на зерновом терминале, в последствии чего возник пожар.

Российские телеграмм-каналы пишут, что для атаки на Новороссийск и Крым ВСУ использовали дроны "R15", "Бобер" и "Рубака". К тому же были зафиксированы пуски ракет Storm Shadow и "Нептун-МД" (РФ заявляют, что их сбили в акватории Чёрного моря).

Также в атаке принимали участие беэзкипажные катера (БЭКи). Часть из которых была оснащена ПЗРК на своём борту. Отмечается, что часть БЭКов были уничтожены россиянами с помощью FPV-дронов и заявляют, что подобная тактика борьбы с украинскими морскими дронами (при помощи ударных беспилотников) станет приоритетной.

Украина сегодняшние удары по Новороссийску и Крыму пока не комментировала.

Напомним, в ночь на 2 мая Крым тоже был под массированной атакой беспилотников. Взрывы были, в частности, в районах военных аэродромов.

В то же время сегодня утром Киев атаковали вражеские беспилотники, раздались звуки взрывов.