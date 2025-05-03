Киев атаковали вражеские беспилотники, раздались звуки взрывов.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

По его словам, в столице на фоне атаки дронов работали силы противовоздушной обороны.

"В Киеве работает ПВО, оставайтесь в безопасных местах", - написал он в 5:58.

В это время в столице прогремели взрывы.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что из Киевской области в направлении столицы летит вражеский дрон-камикадзе. В 5:48 была объявлена воздушная тревога

В 06:06 мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице работают силы ПВО, призвав находиться в укрытиях.

Уже в 06:07 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Информации о местах взрывов пока не поступало.

Напомним, на днях российская армия массированно атаковала беспилотниками Днепропетровскую область. Погиб ребенок, еще одного спасли из-под завалов.

До этого в Павлограде Днепропетровской области в результате российского обстрела погиб мужчина, пострадала 14-летняя девушка, а также оказались повреждены объекты жилого массива.