Сегодня ночью российская армия снова массированно атаковала беспилотниками Днепропетровскую область. Погиб ребенок, еще одного спасли из-под завалов.

Об этом сообщает ГСЧС и глава ОВА Сергей Лысак.

В Самаровском районе российский БПЛА попал в жилой дом. Под завалами оказались дети.

"Местные жители самостоятельно вытащили одного ребенка, однако девочка 2012 года рождения, к сожалению, умерла по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Еще одну девочку 2019 года спасли спасатели и передали медикам.

Пострадали их родители, но от госпитализации отказались.

В Синельниковском районе в результате удара по предприятию произошел пожар. Предварительно погибших и пострадавших нет.

Накануне в Павлограде в результате российского обстрела погиб мужчина, пострадала 14-летняя девушка.

Война в Украине идет 1161-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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