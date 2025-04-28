Черкассы и область атаковала группа "Шахедов". В результате в областном центре оказался поврежден объекта инфраструктуры, в связи с чем жителей города призвали выключить все газовые приборы.

Об этом сказал в видеообращении мэр города Анатолий Бондаренко.

Как сообщил Бондаренко, Черкассы пережили длительную атаку беспилотников. О пострадавших при налете не известно, однако пострадала газовая инфраструктура.

"Обращаюсь ко всем жителям города. Из-за аварийных работ на одном из объектов газоснабжения прошу срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах", - сказал городской глава.

Мэр добавил, что аварийные службы работают.

Ранее "Шахеды" атаковали Днепропетровскую область. В Павлограде из-за атаки погиб мужчина и пострадала 14-летняя девушка.

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