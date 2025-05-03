Войска РФ увеличили интенсивность атак в направлении Константиновки Донецкой области.

Об этом пишет украинский военный обозреватель Deep State в своём телеграм-канале, публикуя карту боевых действий вокруг города.

Противник увеличил применение корректируемых авиабомб и дронов с управлением на оптоволокне, в которых имеет преимущество.

"К сожалению, мы пока отстаём в этом направлении", – констатирует обозреватель.

Россияне "усиливают "охоту" на всё, что движется по городу, а также на дальнейшие логистические маршруты к линии боевого соприкосновения, что наносит довольно ощутимый ущерб".

Вместе с этим нарастает угроза выхода наземных войск РФ к западу от Константиновки, если темпы продвижения россиян в районе деревень Сухой Балки и Новооленовки сохранятся.

"Выход на трассу Покровск–Константиновка в районе Новооленовки может стать продолжением движения на Константиновку с западной стороны, что создаст крайне неблагоприятную ситуацию как для Константиновки, так и для Торецка", – говорится в сообщении.

Deep State также заявляет о критической важности удержания высот в Часовом Яре и деревни Ступочки (в которых уже идут бои), поскольку при потере этих позиций россияне смогут поставить под огневой контроль всю Константиновскую агломерацию, "через которую проходит значительная часть логистики Сил обороны".

Ранее стало известно, что армия РФ продвинулась к югу от Константиновки и в сторону Днепропетровской области.

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