В среду, 7 мая, в Украине идет 1169-й день войны с Россией.
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8.56 В Киеве ночью был также прилет по Соломенскому району. Судя по кадрам из местных пабликов, произошел мощный взрыв.
В городской военной администрации заявили, что в Соломенском районе "зафиксировано падение дрона на открытой территории".
Информация о потерпевших не поступала.
7.56 Утром беспилотники атаковали российский город Саранск в Мордовии.
Там раздался взрыв в районе завода "Химмаш".
Власти города отменили все занятия в школах и вузах.
7.53 Ночью Москву атаковали ещё 17 беспилотников. Они были сбиты, заявил мэр российской столицы Собянин.
7.48 Также дрон влетел в дом на Софиевской Борщаговке под Киевом. О пострадавших не сообщается.
7.44 Двое человек погибли после атаки "Шахедов" на Киев.
Пострадала многоэтажка в Шевченковском районе. На нее упали обломки сбитого беспилотника, сообщил Кличко.
Восемь человек получили ранения и травмы.