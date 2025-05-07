Анализируем итоги 1169-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне захватили Новоеленовку к югу от Константиновки, сообщил украинский военный с позывным "Мучной". Это село рядом с трассой в Константиновку из Покровска.

По карте Deep State, за село идут бои (оно расположено в "серой зоне"). О захвате села российские военные паблики сообщали еще несколько дней назад.

Украина официально это не комментировала.

Но в целом украинские военные телеграмм-каналы пишут, что на этом направлении (участок фронта между Торецком и Мирноградом к югу от Константиновки) ситуация для ВСУ складывается тяжело.

Ухудшается ситуация для ВСУ и на Лиманском направлении, заявляет главред "Цензора" Юрий Бутусов.

Он пишет, что войска РФ пытаются полностью захватить господствующие высоты в районе села Новое, что может привести к прорыву фронта на Осколе.

"Захват этого района позволит врагу перерезать логистику на нашем плацдарме за Осколом, и тогда удержать его будет невозможно — ни Боровую, ни Купянск. Наступление противника остановить не удаётся, хотя на это направление начали постепенно перебрасывать дополнительные силы и средства", - сообщает Бутусов.

Причиной стала нехватка резервов и тот факт, что ими пополняли стали пополнять бригады, когда там уже почти полностью выбили всех опытных пехотинцев. "Резервы вместо того, чтобы усиливать боевые порядки и проводить контратаки, вынуждены затыкать дыры на фронте, где уже просто нет людей", - добавил Бутусов.

Также он заявляет об "управленческом хаосе" на данном участке фронта.

Напомним, военный паблик Deep State сообщал о продвижении РФ в районе Нового еще 4 мая.

Также продолжаются бои в районе села Теткино Курской области. Российские паблики сегодня показали видео, где видно много подбитой украинской техники на этом участке. Военные телеграмм-каналы РФ утверждают, что атаки украинских войск отбиты. Украина официально новую атаку на Курскую область не комментирует.

К обстрелам. Сегодня ночью был крупный налет дронов на Киев, также по городу ударили баллистические ракеты. Пострадали две многоэтажки, погибли два человека. Баллистику, как утверждают официально, сбили, ракета упала в Соломенском районе, где было мощное возгорание.

Также накануне было атаковано Запорожье, где пострадал объект инфраструктуры.

Воздушные силы сообщают, что сбили два "Искандера" из пяти и 81 беспилотник из 187. Помимо "Шахедов" Украину атаковали и дроны-имитаторы. Еще 64 БПЛА "локационно потеряны (без негативных последствий)".

Удары по РФ и угроза "Орешника"

На протяжении последних суток не прекращались украинские налеты на Москву - а также на другие регионы РФ.

Всего российская ПВО за сутки сбила 524 украинских беспилотника - абсолютный рекорд воздушных атак ВСУ. Такая активность, как мы уже писали, очевидно связана с российским парадом на 9 мая, куда уже собираются иностранные гости. Кроме того, известно о попытках удара по авиабазам самолетов, которые будут участвовать в параде на Красной площади.

В Москве уже вводятся беспрецедентные меры безопасности - глушится связь, периодически на несколько часов "ложится" мобильный интернет. На въезде в российскую столицу, по словам очевицев, стоят усиленные патрули ДПС, которые выборочно останавливают автомобили.

Настоящий коллапс охватил российские аэропорты - в основном московские, но досталось и соседним областям - которые закрывали из-за опасности дронов. Многие рейсы задерживаются, а заполненные пассажирами самолеты подолгу не взлетают. В Ассоциации туроператоров РФ заявили, что ограничения затронули 60 тысяч пассажиров, нарушено расписание для 350 рейсов.

Промежуточную посадку в Баку из-за того, что Москва не принимала рейсы, вынужден был сделать самолет президента Сербии Вучича. Позже он все же прибыл в российскую столицу. Прилетел туда и глава КНР Си Цзиньпин, а также президент Бразилии Лула да Сильва.

То есть идет по сути "блокада" российских гражданских аэропортов, которые во много парализованы угрозой налетов ударных БПЛА.

Все это подогревает ожидания в России, что на праздник может произойти нештатная ситуация - то ли попытка воздушного удара, то ли диверсия со стороны Украины. Особенно после намеков Зеленского и Ермака, что нечто подобное может состояться. А также после активизации попыток атаковать Москву в последние дни.

Сегодня через российские паблики начала распространяться информация, что РФ применит по Киеву "Орешник", если Украина ударит по Москве на празднование 9 мая. Причём утверждается, что Украина "готовит провокации посерьёзнее ударов дронами".

Источники пабликов утверждают, что Путин уже поручил минобороны РФ определить цели для ответного удара. И заявляется, что в качестве таковой цели выбран Киев. Планируется применить, в том числе, и "Орешник".

Также российские источники полагают, что Киев не примет предложение Путина о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая.

Отметим, что это перемирие начинается сегодня ночью - Россия намеревается придерживаться его в одностороннем порядке, но, как утверждается, будет отвечать на обстрелы и атаки.

Иными словами, напряженность накануне парада в Москве нарастает высокими темпами. И пока Украина всячески дает понять, что не примет предложенного Россией трехдневного перемирия - хотя еще несколько часов на то, чтоб поменять решение еще есть.

О вероятных последствиях удара по Москве на 9 мая мы писали здесь.

30 километров Келлога и "затык" в переговорах

Вчера на фоне застропорившегося процесса переговоров знаковое заявление сделал спецпредставитель Трампа Кит Келлог.

Он сообщил, что Украина готова "немедленно" заключить перемирие с РФ и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения - если то же самое сделают российские силы. То есть в итоге буферная зона составит 30 км.

"Они согласны на всеобъемлющее перемирие – по суше, морю и в воздухе – минимум на 30 дней с возможностью продления. И готовы сделать это уже сегодня. Они сказали буквально следующее: мы отступаем на 15 километров, и (Россия - ред.) отступает на 15 километров. В итоге получается 30-километровая зона, за которой можно будет реально наблюдать", – заявил Келлог.

По его словам, такую буферную зону "можно постоянно мониторить на предмет нарушений, например, усилиями "Коалиции желающих". В эту "Коалицию желающих" входят Великобритания, Франция, Германия и как минимум ещё двенадцать стран, готовых направить войска для патрулирования воздушного пространства к западу от Днепра".

В Кремле уже ответили, что Москва "пока не слышала от Киева каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону вдоль линии боевого соприкосновения".

Отметим, что сама Украина также никогда такой идеи не высказывала. Да и в целом тема буферной зоны выглядит предельно странной и практически нереализуемой.

Ее осуществление будет означать, например, что Украина полностью выведет свои войска из Херсона, Купянска, Покровска и Мирнограда. А Россия - из Новой Каховки, Алешек и Энергодара.

Также обе воюющие армии должны будут уйти из Торецка и Часов Яра, за который идут бои.

И, кроме того, по линии государственной границы (которая уже давно превратилась в линию фронта) и Украина, и Россия должны отвести на 15 километров войска вглубь своей территории. В том числе, например, россиянам придется вывести войска из Суджи, а Украине - из всех приграничных населенных пунктов в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Также обе армии должны будут покинуть свои оборудованные годами на южном фронте позиции и отступить каждая на 15 километров в чисто поле.

Такая идея, в условиях тотального недоверия друг к другу сторон, может быть реализована только при одном условии - если 30-километровую демилитаризированную зону плотно займут миротворческие войска из стран, которые согласуют и Украина, и Россия. Причем, учитывая протяженность линии фронта, для этого необходимы будут сотни тысяч пехотинцев со всем необходимым вооружением.

И на данный момент крайне трудно представить, что Киев и Москва взаимно согласуют страны, откуда придут миротворцы. Не менее трудно представить, что какие-либо страны сейчас будут готовы отправить сотни тысяч солдат на линию разграничения между Украиной и Россией (кто будет оплачивать всю эту грандиозную операцию, а также контролировать административно демилитаризированную зону - отдельные вопросы).

Не говоря уже о том, что заявление Келлога о размещении таких миротворцев "к западу от Днепра" противоречит их появлению на большей части нынешней линии фронта, которая проходит к востоку от этой реки.

Поэтому идея с разводом войск на 30 километров выглядит как максимальное усложнение процесса достижения договоренностей о прекращении огня, который и без того крайне тяжелый.

На данный момент неизвестно, является ли это действительно "планом Киева" - либо же идеей, созревшей в окружении Трампа либо у самого Келлога после его консультаций с европейцами. И действительно ли такая схема перемирия обсуждается на переговорах Путина и другого посланника Трампа - Уиткоффа.

Впрочем, если обсуждается, то российского согласия на нее нет - Келлог уже заявил, что сейчас все упирается в позицию Путина, которые не соглашается на перемирие.

Вице-президент США Вэнс заявил сегодня, что американцы поэтому отходят от идеи перемирия - она "не нравится РФ" - и намерены сконцентрироваться на вопросах долгосрочного урегулирования войны в Украине.

При этом, по мнению вице-президента, Россия выдвигает н"чрезмерные требования", хотя и добавил, что это "нормально для переговоров".

"Я бы не стал утверждать, что Россия не заинтересована в разрешении конфликта. В настоящий момент она выдвигает ряд требований, которые, по нашему мнению, чрезмерны, но это естественный процесс переговоров", — заявил он.

Также, по его словам, между позициями Украины и России, сейчас пропасть. Но в целом Вашингтон считает "абсурдным", что Киев и Москва не ведут переговоры. Вэнс называет такие контакты необходимым следующим крупным шагом на переговорах.

"США хотят, чтобы Москва и Киев начали говорить друг с другом, Вашингтон готов участвовать в этом процессе", - заявил Вэнс.

Напомним, что еще недавно Трамп и его соратники заявляли, что ожидают завершения войны в Украине до конца апреля-начала мая.



Сейчас же они хоть и продолжают говорить о "хороших перспективах" мирного процесса, но сроки переносятся то еще на две недели вперед, то на месяц, то на 100 дней. Параллельно из Вашингтона постоянно идут намеки, что США могут выйти из переговорного процесса. А сегодня Вэнс заявил, что от идеи перемирия вообще могут отказаться.

О том, что переговорный процесс вообще куда-то движется ничего не слышно уже почти две недели – с тех пор как Уиткофф встретился с Путиным в Москве, а Трамп с Зеленским в Ватикане. За исключением предложения Путина объявить трехдневное перемирие, которое, как уже дает понять Киев, Украина проигнорирует.

Параллельно идет активизация боев на фронте и ударов по тылам (выше мы писали о крупномасштабных налетах по РФ и угрозах применить "Орешник" в ответ). То есть сейчас больше факторов указывает на угрозу эскалации, а не на скорый мир. Хотя еще пару недель назад надежды на прекращение огня были куда сильнее.

На каком этапе произошел "затык" определить не трудно.

Исходя из обнародованных в СМИ пунктов плана Трампа, от Украины там зависело два момента – согласие на прекращение огня по линии фронта и подписание с США сделки по недрам. На прекращение огня Киев уже согласился, сделка по недрам подписана (хотя и остаются определенные нюансы с ратификацией). Как мы уже писали, пошел на это Зеленский будучи уверен, что Путин от прекращения огня откажется, война продолжится и гнев Трампа за это падет на Кремль. Однако, если РФ согласится на перемирие, то "откатить" ситуацию назад и отозвать свое согласие на прекращение огня Банковой будет очень трудно, так как последствия могут быть катастрофические.

Таким образом, переговорная часть по линии Вашингтон-Киев в рамках плана Трампа выполнена. Следовательно, проблемы возникли на другой части – в переговорах США и России. Какие это могут быть проблемы?

Плана Трампа предусматривает прекращения огня по линии фронта. Согласен ли Путин на это, либо продолжает требовать себе всю территорию четырех областей – поступают разные сигналы. Одни СМИ пишут, что Путин согласен остановить войну по линии фронта. Другие, что он против этого и настаивает на своих прежних требованиях. Если верна последняя информация, то это означает фактический тупик в переговорах на данном этапе. Так как у Трампа нет ни желания, ни, по большому счету, возможностей, заставить Киев пойти на выполнение данного пункта. По крайней мере, при нынешней ситуации на линии фронта, пока ВСУ его держат и украинская оборона не разваливается.



План Трампа подразумевает, что РФ должна передать контроль над Запорожской АЭС американцам, а над Каховской ТЭС Украине. И хоть из Москвы и поступают намеки, что россияне могут на это согласиться, но также и идут заявления, что РФ отдавать ЗАЭС не намерена.

Кроме того, в плане Трампа нет многого из того, что ранее требовала Россия – ограничение численности ВСУ, прекращение поставок оружия Киеву, остановка мобилизации в Украине, перемены во внутренней политике, включая устранение Зеленского от власти. Если на этом Москва будет продолжать настаивать, то это также тупик. Из всего перечня данных требований Трамп может выполнить только одно – прекратить поставки оружия Украине. Заставить Зеленского выполнить все остальное, включая его уход с поста с президента, Трамп вряд ли сможет. Да и нет признаков, что он сильно хочет этого. По крайней при нынешней ситуации на фронте.

Правда, в Москве уже дают понять, что с Зеленским Кремль согласен вести прямые переговоры (заявления Пескова на прошлой неделе). Но сохраняются ли другие требования – тут ясности меньше.

Наконец, есть версия, что РФ просто тянет время, рассчитывая на провал переговоров и на то, что Трамп из них выйдет, "умоет руки" и прекратит поставки оружия Украине. А ужесточать санкции побоится, чтоб не разрывать окончательно отношения. И, таким образом, война продолжится, но уже в гораздо лучших для России условиях.

Но эти расчеты могут оказаться ошибочными. Вашингтон уже начал утверждать поставки оружия за деньги. Также сделкой о недрах предусмотрена возможность включать такие поставки в Фонд в качестве американского взноса. То есть, как минимум на коммерческой основе поставки оружия могут быть продолжены. А деньги Украине продолжают давать европейские страны.

Ещё по одной версии, россияне готовятся летом к большому наступлению, а потому и не хотят сейчас завершать войну, рассчитывая к концу года получить намного лучшие условия чем те, которые сейчас предлагает Трамп. Но для этого нужно, чтоб армия РФ не только продвинулась на какое-то количество километров, но и заняла всю территорию четырех областей, вышла к Днепру, Харькову, а то и к Киеву. Или же нанесла такие потери ВСУ, которые полностью подорвали бы боеспособность украинской армии. Но нет никаких гарантий, что это получится. А в другом случае условия для РФ осенью будут не лучше, чем нынешние, а возможно и хуже (Трампа могут к тому времени убедить сделать ставку на усиление давления на Россию).

Впрочем, проблемы в переговорах могут быть не только с российской стороны, но и с американской. В западных СМИ разворачивается кампания против идеи признать Крым российским. И если под таким давлением Трамп решит данный пункты из плана убрать, это также может завести переговоры с РФ в тупик. Также может быть проблема с формой фиксации договоренностей о блокировании вступления Украины в НАТО. Для этого нужно решение саммита Альянса, которое состоится только в июне. Да и не факт, что все страны за это проголосуют.

Как бы там ни было, но очевидно, что чем дольше затягиваются переговоры, тем выше угроза эскалации. Тем более, что на это активно работает глобальная "партия войны" (ее сторонники очень влиятельны как на Западе, так и в России, и в Украине), которая крайне не заинтересована в скорейшем завершении войны. И хотела бы, чтоб "план Трампа" провалился (она его жестко критикует).

"Партия войны" уже использует нынешние проблемы в переговорах для того, чтоб успеть сделать шаги, которые еще более затруднят процесс мирного урегулирования. В том числе и поэтому вероятность неких резких движения на 9 мая и после далеко не нулевая.

В целом же война подошла к той потенциально очень опасной точке, когда обе стороны во-многом уже истощены. Украине все тяжелее восполнять потери, а стабильность западной поддержки в условиях нарастающей экономической турбулентности в мире и политических противоречий внутри глобального Запада под большим вопросом. Возможности России пополнять армию без объявления мобилизации также не безграничны. А падение цены на нефть и влияние санкций затрудняют возможности Москвы и далее продолжает войну без резкого затягивания поясов населению.

Поэтому, как мы уже не раз писали, есть угроза, что, в случае провала переговоров, начнется максимальная эскалация с обеих сторон с целью быстро переломить ход событий в свою пользу. Причем, не исключено, что, в таком случае, эскалация будет не только между Украиной и Россией, но и между Россией и Западом.

Спусковым крючком для этого процесса (а также свидетельством провала переговоров) может стать ужесточение американских санкций против РФ, к которому сейчас призывают Трампа.

Но, как пишут западные СМИ, Трамп пока на это не дает добро. Сам он говорит, что еще нужно две недели-месяц, чтоб понять можно ли найти путь к миру. То есть, полностью переговорный трек он не закрывает. А значит и остается надежда на достижение договоренностей о завершении войны.

При этом не исключено, что ситуация может сдвинуться после ратификации Украиной сделки по недрам, которая может состояться уже завтра - поскольку договор по недрам не сможет заработать, пока идет война. И даже вряд ли он сможет дать эффект при ситуации, когда будет просто заморозка нынешней войны - без гарантий полного урегулирования инвесторы не будут вкладывать деньги в укранские месторождения.

При этом от самой сделки украинские политики, судя по всему, не в восторке. Остановимся на процессе имплементации соглашения подробнее.

"День победы" Трампа в Раде

Вчера комитет Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать ратификацию сделки о недрах со Штатами. Это должно состояться уже завтра, 8 мая.

Речь о документе, который публиковался накануне Кабмином - рамочном соглашении, в котором нет ключевых подробностей соглашения. То есть, депутаты будут голосовать за сделку, не зная всех ее подробностей.

Часть подробностей, которые заложены в двух пока не обнародованных дополнительных соглашениях, появились в СМИ только вчера. По ним, у США будет приоритет при разработке новых месторождений. А в совместном фонде, который будет наполняться доходами от украинских недр, ключевые решения будут принимать американские менеджеры.

Еще вчера американская поверенная по Украине Дэвис подтвердила, что Рада рассмотрит ратификацию соглашения 8 мая. Она даже присутствовала на комитете, где рассматривали сделку, и "отметила важность" создания этого будущего фонда.

"Решение комитета передать законопроект на голосование 8 мая стало важным шагом, теперь задача Верховной Рады сохранить динамику", - пишет поверенная.

То есть, США поддержали голосование за сделку в Раде.

Но уже после вчерашнего заседания с участием американской посланницы, комитет Рады переголосовал свое же решение. Он добавил к минеральной сделке с США новую преамбулу. В ней говорится, что Рада ратифицирует только один известный ей документ соглашения, сообщает нардеп Ирина Геращенко.

"Верховная Рада Украины отмечает, что ратификация Соглашения … не означает ратификацию или автоматическое одобрение парламентом Соглашения об ограниченном партнерстве или любых других соглашений, которые будут заключены уполномоченными на это сторонами с целью выполнения настоящего Соглашения.

Верховная Рада Украины заявляет, что любые дополнительные договоренности, необходимые для реализации Соглашения … не могут выходить за пределы положений настоящего Соглашения и устанавливать международно-правовые обязательства для Украины, которые не предусмотрены им и не предусмотрены им и не предусмотрены им", - говорится в преамбуле Рады, которую поддержали все члены комитета.

По логике этой правки, голосование за рамочное соглашение не означает, что автоматически Рада утвердит и договор об ограниченном партнерстве, а также другие соглашения, которые заключаются в рамках сделки. И все эти документы не могут выходить за рамки норм, содержащихся в ратифицированном соглашении.

Но, повторимся, предлагаемое сейчас к ратификации соглашение крайне абстрактное. По всем ключевым моментам в нем содержатся лишь отсылки к договору об ограниченном партнерстве, который, исходя из этого, однозначно "выйдет за рамки" ратифицированного соглашения - так как будет намного более подробным и конкретным. По сути он и является основным элементом сделки о недрах.

Таким образом, если ресурсное соглашение ратифицируют с указанной поправкой, то это будет означать, что либо Владимир Зеленский должен будет вносить договор об ограниченном партнерстве на ратификацию в Раду, либо затем появится возможность в любой момент оспорить сделку и признать ее никчемной.

В США пока не реагировали на указанную правку. Тем не менее, завтра будет показательный день и голосование в Раде (детальнее о перспективах ратификации мы писали здесь).