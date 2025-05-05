В Верховной Раде идет подготовка к ратификации соглашения с США о доступе к природным ресурсам Украины. 1 мая внесенный Кабинетом министров законопроект о создании американско-украинского инвестиционного фонда восстановления был зарегистрирован в украинском парламенте. Голосование намечено на 8 мая.

При этом оппозиция уже обвиняет власть в сокрытии главных пунктов о сделке. Дело в том, что на ратификацию выносится подписанное на прошлой неделе и уже обнародованное соглашение о создании фонда, в котором крайне мало конкретики. Это, по сути, рамочный договор. По всем основным моментам в тексте соглашения идут отсылки на другой документ - Договор об ограниченном партнерстве. Также есть и третий документ - устав Фонда.

Ряд депутатов утверждает, что на самом деле подписаны (или согласованы) все три документа. Но показали только один - наименее важный и самый абстрактный из них, из которого даже непонятно, чем вообще Фонд будет заниматься.

В правительстве это отрицают, заявляя, что подписан только один документ, а остальные еще будут обсуждаться.

Однако целый ряд западных изданий пишут, что министр экономики Свириденко в Вашингтоне подписала все три документа - это было жесткое требование американцев.

Но даже если два других документа не подписаны, то,\ в любом случае выглядит странно голосовать только за один из них, по которому нельзя судить о том, как будет функционировать соглашение.

Поэтому в парламенте звучат требования показать все три документа перед голосованием.

Но власть этого делать отказывается, чем порождает еще больше подозрений в том, что в "тайных" документах содержатся некие особо "зрадные" пункты.

Кроме того, уже понятно, что в сделке нет никаких гарантий безопасности от США для Украины, на которых настаивал ранее Зеленский, называя это принципиальным моментом для Киева.

Впрочем, несмотря на все это, собеседники из разных фракций и депутатских групп прогнозируют, что необходимые голоса для ратификации соберутся.

Власть слишком заинтересована в ресурсной сделке с США, так как считает, что она поможет удержать интерес Америки, к продолжению поддержки Украины в войне.

Но, судя по всему, нарастающее недовольство депутатов предложением проголосовать за "кота в мешке" все ж таки беспокоит Офис президента.

На днях Зеленский заявил, что в парламенте страны есть люди, которые хотят предотвратить вступление договора в силу, и призвал США отменить им визы.

По какому же сценарию пойдет по итогу ратификация, разбиралась "Страна".

Очень много непонятного

Подробный разбор соглашения по полезным ископаемым вы можете прочитать здесь. Если вкратце, подписанное 30 апреля в США соглашение между Киевом и Вашингтоном о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления содержит 11 статей. Участниками фонда от Украины будет агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства и от США - Международной финансовой корпорацией развития страны.

Украинское правительстве делает упор на то, что о долговых обязательствах Украины по уже оказанной США помощи в документе речь не идет (в первых версиях соглашения поступления в фонд предполагалось перенаправлять на погашение военной и экономической помощи, оказанной США с 2022 года).

Фонд, как утверждают в правительстве, будет наполняться США и Украиной в пропорции 50 на 50. Однако в тексте сделки об этом не говорится. Есть только отсылка на то, что распределение долей в фонде, принципы управления им и другие конкретные вопросы будут регулироваться дополнительным договором об ограниченном партнерстве, о деталях которого Кабмин молчит.

По словам премьер-министра, со стороны США будут либо денежные взносы, либо новая военная помощь. Однако в самом соглашении это не выписано как обязательство американцев. В отличие от конкретного обязательства Украины - вносить 50% от стоимости новых лицензий и рояли на разработку месторождений.

Кроме того, Шмыгаль утверждает, что в первые десять лет работы фонда прибыль будет не выводиться из Украины, а инвестироваться в развитие проектов в стране. Из текста соглашения этого не следует, так же как и нет прямого запрета на вывод средств из Фонда в пользу одного из партнеров (то есть американцев).

Трамп уже несколько раз заявил, что соглашение позволит США вернуть уже выделенные Украине средства.

Каким образом это будет сделано, из текста соглашения непонятно. Однако в нем прописаны определенные привилегии для американских компаний при работе с инфраструктурными проектами и проектами в области добычи полезных ископаемых. Впрочем, по конкретным механизмам работы по тексту соглашения везде идут отсылки все на тот же Договор об ограниченном партнерстве, текста которого общественность не видела.

А из опубликованного соглашения вообще не очень понятно, чем этот фонд будет заниматься и какова его роль в разработке месторождений и осуществлении инфраструктурных проектов. Будет ли он выступать инвестором (соинвестором) в этих бизнесах либо их управляющим – неизвестно.

При этом четко говорится, например, что соглашение имеет преимущество в случае возникновения противоречий с законами Украины. Также украинское правительство не может ссылаться на внутреннее законодательство как на оправдание какого-либо неисполнения своих обязательств в соответствии с этим соглашением.

Важно также то, что в документе ничего не говорится о гарантиях безопасности США, которых добивался Киев, предлагая подписать ресурсную сделку. На этот счет у власти довольно спорные доводы.

"Формальных гарантий обороны в данном соглашении нет, но каждая новая предоставленная Соединенными Штатами военная помощь Украине считается капитальным вкладом. Это стимулирует администрацию США продолжать и не останавливать поставки нам оружия, поставки нам разведданных", - заявил Шмыгаль во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

А ведь еще на стадии обсуждения с американской стороной на гарантиях настаивал Киев. Более того, в Верховной Раде предупреждали, что соглашение без таковых не будет ратифицировано.

"Если такое соглашение (о недрах - Ред.) потребует ратификации в парламенте, то Верховная Рада утвердит его только в случае, если там не будет насчитанных Украине "задним числом" долгов, условия будут взаимовыгодными и, что не менее важно, мы получим все ответы относительно предоставления надежных гарантий безопасности нашему государству", - писал в своем Telegram-канале глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа", СН).

Тайна трех документов

Сейчас депутатам предлагают соглашение без упоминания не только долгов и гарантий, к которому к тому же не прилагаются договор об ограниченном партнерстве и устав будущего фонда. Во время "часа вопросов к правительству" в Раде 2 мая Шмыгаль, комментируя дополнительные документы, уверял, что это будут "имплементационные соглашения", которые подпишут украинское и американское агентство - участник будущего фонда. Также он дал понять, что депутатам их перед голосованием не покажут.

Хотя, как писалось выше, все основное по сделке именно в этих "тайных" документах и содержится.

При этом правительство отрицает, что два дополнительных уже подписаны. Однако нардеп Железняк ("Голос") заявляет, что их текст уже согласован, а нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко сказала, что уже все три соглашения подписаны.

О том, что уже подписаны все три документа, сообщают и сразу несколько западных СМИ.

Как пишет Financial Times, когда министр финансов Юлия Свириденко уже летела в Вашингтон для подписания рамочного соглашения в прошлую среду, американские чиновники настояли, чтобы она также подписала два дополнительных документа - полное соглашение о фонде и техническое приложение.

По словам источников, США заявили Украине, что Свириденко должна "быть готова подписать все соглашения или вернуться домой".

Украинцы сперва отказались, заявив, что соглашение о фонде должно быть сначала ратифицировано парламентом, но затем "сказали, что найдут способ". А позже Кабмин "разрешил Свириденко действовать без одобрения парламента", и вскоре сделка была завершена.

По такой логике, все три документа уже подписаны, но о подписании двух последних (и главных) объявят только после ратификации первого, которая запланирована на 8 мая.

И это уже вызвало протесты в Раде.

В оппозиции говорят, что ратифицировать соглашение о недрах без понимания, что содержится в дополняющих его документах, нельзя. Так, член комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Мария Ионова ("Евросолидарность") настаивает, что власть, форсируя ратификацию ресурсной сделки, нарушает процедуру, в том числе, ограничивая депутатское право законодательной инициативы.

"Правительство Зеленского так и не предоставило депутатам и обществу все подписанные в США соглашения, которых, как оказалось, три, а не одно. Но власть очень спешит с ратификацией тайных документов. При этом хотят ратифицировать в ВР только один рамочный документ, остальные называют имплементационными, хоть именно в этих двух тайных соглашениях спрятаны все технические детали бессрочных украинских обязательств", - заявляет Ирина Геращенко.

"Попытка протолкнуть стратегически важное для будущего государства соглашение в "турборежиме" — это позор и свидетельство неспособности власти нормально организовать процесс. Либо же это попытка провести соглашение через парламент, чтобы в случае проблем переложить ответственность с Зеленского на правительство и Верховную Раду", - написала народный депутат Ионова ("Евросолидарность") на своей странице в Facebook.

"Без доступа к парафированному тексту соглашения об ограниченном партнерстве невозможно ни обсуждать, ни голосовать за ратификацию базового соглашения о недрах", - настаивает член фракции "Голоса" Андрей Осадчук.

Голоса должны быть

Впрочем, сигналы из лояльных к власти депутатских групп, без голосов которых СН не может принять ни один законопроект сегодня, идут пока пользу того, что ратификации состоится.

"Нас уже оповестили. Интриги нет, все проголосуют", - заявил собеседник в одной из депгрупп. Депутат фракции "Батькивщины" также говорит, что они "склоняются" поддержать ратификацию.

Аналогичный прогноз дают и в самой фракции СН.

"Не думаю, что в ситуации, когда идет война, и многое висит на волоске, есть у парламента какой-то выбор. Это сегодня условие сохранения помощи США. Провал голосования американская администрация может воспринять как вызов", - говорит источник во фракции СН.

"Успех этого голосования будет зависеть от того, придут ли на заседание "слуги"-мажоритарщики. Списочники в большинстве своем и депгруппы уже за. Юлю (лидер фракции "Батькивщины" Юлия Тимошенко - Ред.) они тоже держат крепко. Думаю, в итоге наберется сколько нужно", - спрогнозировал собеседник во фракции "Евросолидарности".

"На самом деле даже во время войны были провалы по важным голосованиям. Так что при желании технически возможно устроить заговор, чтоб для утверждения не хватило 5-10 голосов, если правильным образом замотивировать часть "слуг народа". Однако пока не видно, чтоб кто-то вел эту работу. Зато Банковая уже всех предупредила, чтоб были на месте и голосовали. Поэтому пока прогноз такой, что на ратификацию голоса будут. Сорваться ратификация может только в одном случае - если команду даст Банковая", - сказал источник в руководстве одной из депутатских групп.

Политолог Андрей Золотарев уверен, что Офис президента (ОП) сделает все, чтобы голосование по ратификации было успешным, так как "издержки от провала будут слишком серьезными".

"Несложно представить реакцию Трампа на провал сделки, которую он уже столько раз превознес. Поэтому я не думаю, что ОП будет играть с огнем. Да и не было сигналов, что им соглашение не нравится. Методом кнута и пряника они заставят сессионный зал его ратифицировать, даже будь оно трижды кабальное. Управляемость Радой остается хорошей, как показало голосование за продление военного положения", - прокомментировал эксперт "Стране".

Впрочем, судя по всему, Зеленский не до конца уверен в том, что Рада покажет нужный результат. В субботу он заявил, что в парламенте есть силы, которые хотят сорвать ратификацию.

По словам президента, эти депутаты "приезжают в США каждый месяц, рассказывают, как плохо в Украине и как закончить войну очень быстро, после чего возвращаются и не голосуют за то, что для Америки или для действующего президента Соединенных Штатов принципиально и от чего сегодня зависит безопасность страны. Я думаю, что США нужно просто отменить визы. Я честно так считаю".