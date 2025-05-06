Анализируем итоги 1168-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки российские войска продвинулись в районе Белогоровки Луганской области, сообщает военный паблик Deep State.

Также россияне продвинулись в Харьковской области - на правом берегу Оскола в районе села Каменка. Это участок недалеко от российской границы.

Российское минобороны сегодня заявило о захвате села Лысовка под Покровском.

Украинские источники этого не подтверждают - хотя и заявляют, что россияне уже находятся в большей части населенного пункта.

"В районе Лысовки продолжается боевая работа, враг из села не выбит, и об установлении какого-то контроля речь не идет, русские находятся в восточной части, северной и часть сидит в южной", - сообщил боец с позывным "Мучной".

Также он сообщает, что под РФ полностью село Котляровка у границы Днепропетровской области, где для ВСУ складывается очень тяжелая ситуация.

"Враг уже близко и находится буквально в паре километров от границы. Также на этом продвижение не остановилось, и противник начал давить южнее деревни в сторону пруда, уже смог занять посадку, дальше идет поле, еще одна посадка и все, больше ничего нет. Мои бойцы жалуются на то, что сзади окопы копнули один раз, просто хочется кричать от такого долбо...зма. Если русские очень быстро прорвутся и завяжутся бои за Новопавловку, то она может стать хорошим укрепрайоном для них", - пишет военный.

Карта Deep State при этом действительно фиксирует, что южнее Котляровки "серая зона" расширилась на село Троицкое.

В самой Новопавловке на востоке Днепропетровской области российские КАБы вчера уничтожили мост через реку Соленую, сообщают местные паблики.

То есть продвижение россиян к Днепропетровской области продолжается, причем на довольно широком фронте в междуречье рек Солевая и Волчья. Кроме того, движение туда идет и с юга - со стороны Великой Новоселки.

В украинских пабликах гуляет версия, что россиянам якобы поставили задачу зайти в границы Днепропетровской области к 9 мая.

Однако, как мы уже неоднократно писали, это направление для российских войск является крайне важным и без привязки к датам. Прорыв в Днепропетровскую и Запорожскую области с западного направления позволит армии РФ начать наступление на Днепр и Запорожье, обходя с севера сильные оборонительные линии ВСУ на Южном фронте. И одновременно отодвигая линию фронта от сухопутного коридора в Крым.

Продолжаются бои в районе Теткино Курской области, где ВСУ вчера начали новое наступление.

Российские паблики сегодня с утра сообщают, что попытки наступления продолжаются со стороны Рыжевки (юго-запад от Теткино) и Искрисковщины (с юго-востока). Также сохраняется скопление украинских сил на северном фланге, в селе Отруба, но там наступление осложняется рекой Сейм, которую ВСУ пока не форсировали.

Телеграм-каналы РФ публикуют видео, как российские дроны поражают украинскую технику в этом районе.

При этом ряд российских пабликов пишут о том, что отдельные группы ВСУ вошли в Теткино, поскольку этот населенный пункт не имеет фактической границы с украинской Рыжевкой, откуда шли атаки. Пишут о боях в самом населенном пункте.

Украина эту ситуацию не комментировала. В последней сводке Генштаба на это утро участок не упомянут. Хотя ГШУ заявлял о воздушном ударе по Теткино, который имел место позавчера.

Как мы уже писали, Теткино находится в довольно неудобном для обороны россиянами положении - фактически на выступе, который с трех сторон окружает украинская территория. Судя по всему, именно поэтому данный район и выбрали ВСУ для удара.

Смысл и последствия новых украинских атак в Курской области мы анализировали здесь.

На юге, как утверждают в Украине, РФ планирует наступление под Херсоном и скопила 300 лодок для десантной операции в Херсонской области. Об этом заявил офицер водолазного отряда Нацгвардии Юрий Ткачук.

Он считает, что РФ хочет захватить как можно больше островов между левым и правым берегом, чтобы иметь больше возможностей обстреливать Херсонскую и соседнюю Николаевскую области, а глобальная цель - захватить их.

К обстрелам. "Шахеды" вечером атаковали Одессу, а ночью Харьков, где среди прочего пострадал крупнейший рынок "Барабашово".

Налеты на Москву, парад и перемирие

Сегодня ночью Украина атаковала Москву беспилотниками - по заявлениям властей РФ, на подлете к российской столице были сбиты 19 дронов. Насколько известно, до Москвы они не долетели, из ущерба - поврежденная многоэтажка на Каширском шоссе.

Днем налет повторился - несколько дронов были сбиты в районе подмосковного Ногинска.

Налеты - вероятно, не последние - произошли за три дня до парада, который запланирован в Москве. Туда приедут более 20 глав иностранных государств и правительств, заявили сегодня в Кремле. В их числе, как уже говорилось, китайский лидер Си Цзиньпин.

Накануне Украина намекала, что по параду могут нанести удар, а Зеленский заявлял, что не может "гарантировать безопасность" иностранным гостям.

Сегодня Киев официально призвал иностранных политиков не посещать парад.

В то же время Украина призывает страны не отправлять своих военных на участие в российском параде.

"Призываем все иностранные государства воздержаться от участия военнослужащих в параде в Москве 9 мая. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность по отношению к российской агрессии против Украины или последовательно занимают нейтральную позицию в международных отношениях. Участие военных таких стран в совместном параде прямо нарушит декларируемую нейтральность и будет выглядеть как поддержка государства-агрессора", - заявляет МИД, имея в виду, очевидно, в первую очередь Китай.

Атаки на Москву за три дня до парада таким образом - это, вероятно, продолжение украинской линии на срыв или частичную отмену праздничных мероприятий в столице РФ в честь 80-летия победы над нацистской Германией.

При этом, как уже анализировала "Страна", шансы на удар по Москве в день парада со множеством иностранных лидеров не слишком высоки. Поскольку это грозит Киеву крупным международным скандалом.

Газета Washington Post также пишет, что Украина вряд ли будет пытаться ударить по параду в Москве из-за "низких шансов на успех". Об этом изданию заявил высокопоставленный представитель украинских Сил обороны. Вместо этого ВСУ могут ударить по другим регионам РФ.

"Как вы можете видеть, все системы противовоздушной обороны России переброшены для защиты Москвы. Даже если будет попытка, она не увенчается успехом. Возможно, Украина нанесет удары по другим регионам, но не по Москве", — сказал украинский источник.

Другой представитель оборонного ведомства добавил, что удар по Красной площади, где будут многие мировые лидеры, может вызвать ответные действия со стороны РФ и "разгневать Вашингтон". Он назвал предположения о том, что Украина планирует нападение, "раздутыми".

При этом удара может вообще не последовать, если Украина примет российское предложение о трехдневном перемирии, которое наступает в ночь на 8 мая. В Москве уже заявили, что будут соблюдать его в одностороннем порядке, но ответят, если ВСУ нанесут удары либо атакуют.

Пока неясно, согласится ли Киев на перемирие - время на это еще есть.

Тем временем об идее трехдневного перемирия вчера неожиданно позитивно отозвался Трамп.

"Как вам известно, президент Путин только что объявил о трёхдневном прекращении огня. На первый взгляд это кажется не таким уж значительным сроком, но на самом деле это большое достижение, если помнить, с чего всё начиналось. Ведь раньше ситуация была совсем иной: у нас был президент, который три года даже не разговаривал с Путиным. И всего этого можно было бы избежать", – сказал президент США.

После этого заявления шансы на то, что Украина в последний момент присоединится к перемирию, становятся существенно выше.

В то же время помешать этому может идеологическая нагрузка праздника, который в Украине был фактически отменен - в том понимании, в каком его праздновали раньше в Украине и по-прежнему отмечают в России. А также тот факт, что в этом году 9 мая стало своего рода демонстрацией российской поддержки со стороны ключевых незападных стран.

В этом контексте Киеву и ряду его союзников будет, вероятно, труднее удержаться от каких-то акций, которые могли бы "испортить праздник" Москве.

Новые детали сделки по недрам

Комитет Рады по вопросам международной политики сегодня поддержал ратификацию сделки по недрам с США.

По данным нардепа Железняка, при этом было внесено одно предложение: "Любые дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления не могут противоречить настоящему Соглашению. Это соглашение действует на всей территории Украины в рамках международно признанных границ".

Напомним, что 8 мая депутаты будут голосовать за сделку, не зная всех ее подробностей.

При этом часть положений, которые заложены в двух пока не обнародованных дополнительных соглашениях, сегодня опубликовали СМИ.

Судя по этим инсайдам, контроль американцев над украинскими месторождениями будет близок к тотальному. При этом никаких обязательств к инвестированию в Украину или к поставкам оружия в документе нет. Зато есть многочисленные обязательства Украины и даже прописаны жесткие санкции за их нарушение.

Как сообщает "Зеракало недели", "США будут иметь преимущество в управлении украинским инвестиционным фондом, который будет создан в рамках минерального соглашения, а также в участии в украинских инвестиционных проектах.

По данным издания, управлять фондом будет Совет с равным количеством представителей Украины и США, но ему будут помогать четыре комитета, в которых будет больше американцев:

- инвестиционный комитет — три менеджера США, два менеджера Украины;

- административный комитет - три менеджера США и два менеджера Украины;

- аудиторский комитет, отвечающий за привлечение сторонних аудиторов, а также за наем и надзор за консультантов по оценке взносов, — два менеджера США и два менеджера Украины;

- комитет по поиску проектов - три менеджера Украины и два менеджера США.

При этом, по условиям соглашений, если "украинский партнер" что-то нарушит, "никаких распределений ему не видать, а украинские менеджеры теряют все права голоса в Совете и соответствующих комитетах Фонда". Ответственность США за нарушения с их стороны в соглашениях не предусмотрена.

Также сообщается, что американские инвесторы будут первыми получать информацию по потенциальным проектам в сфере добычи полезных ископаемых и инфраструктуры, рассматривать ее до трех месяцев, и только в случае их отказа, остальные инвесторы смогут получить проект, но в течение полугода условия не могут быть более финансово выгодными, чем те, что были предложены американцам. Аналогично с закупкой продукции. То есть, по всем проектам в сфере добычи полезных ископаемых и в других сферах, предусмотренных соглашением, американцы будут иметь "право первой ночи".

"В целом сотрудничество будет выглядеть так: американцы дают оружие (если дают). Мы же, за счёт потенциально недополученной бюджетом ренты создаём фонд (туда будет вноситься 50% всех арендных платежей, лицензионных сборов и сумм, подлежащих уплате правительства Украины по соглашениям о распределении продукции, касающихся лицензий, выданных после вступления в силу документа, и так называемых спящих лицензий - Ред.) и подбираем для них инвестиционные проекты. Они в них заходят (или не заходят), но по полгода и никто другой туда не заходит. Первые десять лет вся полученная прибыль реинвестируется в Украине (и это будут очень небольшие суммы, ведь речь идёт о новых или "спящих" лицензиях, где не проводилась ни разведка, ни добыча). Затем деньги делятся и выводятся Штатами из Украины без налогообложения", - резюмирует ЗН.

Отметим, что если верны изложенные выше параметры работы фонда, то открывается путь к тотальному перераспределению активов в Украине. К примеру, против украинских предпринимателей, которые владеют лицензиями на месторождения, вводятся санкции СНБО, что означает автоматическое их лишение этих прав. После чего новые лицензии выдаются уже американским компаниям. Причем 50% от стоимости лицензий будет уходить не в украинский бюджет, а в Фонд, который де-факто контролируется правительством США.