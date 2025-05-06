Российские паблики сегодня с утра сообщают, что попытки наступления ВСУ в Курской области РФ продолжаются со стороны Рыжевки (юго-запад от Теткино) и Искрисковщины (с юго-востока). Также сохраняется скопление украинских сил на северном фланге, в селе Отруба, но там наступление осложняется рекой Сейм, которую ВСУ пока не форсировали.

Телеграм-каналы РФ утверждают, что прорыва российской границы на данный момент нет, все атаки отбиваются. В частности, публикуются многочисленные видео, как российские дроны поражают украинскую технику в этом районе.

Украина эту ситуацию не комментировала. В последней сводке Генштаба на это утро участок не упомянут. Хотя ГШУ заявлял о воздушном ударе по Теткино, который имел место позавчера.

Теткино находится в довольно неудобном для обороны россиянами положении - фактически на выступе, который с трех сторон окружает украинская территория. Судя по всему, именно поэтому данный район и выбрали ВСУ для удара.

С другой стороны, эта уязвимость была давно известна российскому командованию, поскольку на район Теткино уже осуществлялись попытки удара ВСУ. Поэтому, вероятно, меры по укреплению обороны на этом участке были приняты уже ранее.

С точки зрения перспектив развития ситуации обсуждаются две версии.

Первая - это разведка боем и в ближайшее время ВСУ пойдут в атаку более крупными силами, чтобы вновь создать плацдарм в Курской области.

Вторая - у наступления не столько военные, сколько информационно-политические мотивы. А именно - взять под контроль какую-то часть российской территории к 9 Мая, чтобы перебить одну из главных нынешних "победных" линий Кремля - заявления о "полном освобождении Курской области".

По этой же причине и для россиян не допустить прорыва является важной задачей.

Кто в итоге свои задачи выполнит, увидим в ближайшие дни.

Наступление ВСУ и продвижение россиян. В чем взаимосвязь?

Если посмотреть ситуацию на фронте, то мы видим картину, что украинские войска сейчас наступают на одном из участков (в Курской области в районе Теткино), а на многих других усиливают натиск россияне.

При этом ситуацию, когда наступление ВСУ сопровождалось ускорением продвижения армии РФ за последний год мы наблюдали уже несколько раз.

Так, в августе 2024 года переброска многих боеспособных украинских подразделений в Курскую область привела к ускорению наступления россиян на покровско-кураховском направлении, в ходе которого они отодвинули фронт на десятки километров на запад от Донецка.

В феврале 2025 года украинское военно-политическое руководство решило организовать контрнаступление на ряде участков фронта. В основном в Донецкой области (Покровск, Торецк и т.д.). Поток резервов в Курскую область снизился, часть подразделений было оттуда переброшено на Донбасс. Итог - в конце февраля-начале марта ситуация для ВСУ на Курском плацдарме резко ухудшилась и он почти весь был потерян. При этом и в Донецкой области серьёзных продвижений у ВСУ не было, хотя продвижение россиян там удалось на некоторое время затормозить.

Наступление ВСУ в Белгородской области в апреле сопровождалось ускорением продвижения россиянам на ряде других участков фронта.

Как, когда и где аукнется нынешнее наступление ВСУ на Теткино - пока непонятно. Но есть риск, что если в бои там втянутся крупные силы ВСУ, то фронт просядет где-то в другом месте.

Причина такой ситуации - в специфике наступательных действий в условиях массового использования дронов. Они превращают любое наступление любой из воюющих сторон в операцию с неизбежными огромными потерями. Поэтому атаки требуют крупных сил и очень больших резервов, чтоб осуществлять накаты волна за волной. И опыт боев последнего года показывает, что резервы у ВСУ ограничены. Поэтому их концентрация в одном месте оборачивается проблемами на других участках.

У россиян, судя по тому, что они постоянно наступают на разных направлениях, с резервами ситуация лучше. Но непонятно, на сколько их хватит и как долго еще РФ сможет нанимать достаточное число новобранцев, чтоб перекрывать потери на фронте.