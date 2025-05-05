Воздушные силы ВСУ ударили по пункту управления российскими беспилотниками в Курской области
Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удар по пункту управления российскими подразделениями беспилотников в районе населенного пункта Теткино Курской области РФ.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В сообщении говорится, что удар был нанесен вчера.
Отмечается, что на этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удара ликвидированы до 20 российских военных и уничтожена их техника.
Напомним, сегодня с утра российские телеграм-каналы написали о попытке наступления ВСУ в районе Теткино. Паблики сообщали, что ночью украинские военные разрушили ракетами мосты, затем выдвинулись машины для разминирования и вслед за ними десант на бронетехнике.
Само это наступление в Украине не комментировали.
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